/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе на ул. Семьи Сосниных, 3-А. Спасателей на место происшествия вызвали 24 сентября в 21:07, сообщает ГСЧС столицы.

Как оказалось, пожар возник в металлическом гараже с распространением огня на рядом три расположенных гаражных бокса. В 21:32 бойцы локализовали пожар, а в 21:46 ликвидировали.

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В результате инцидента в одном из гаражей сгорел автомобиль ВАЗ 2109, в других гаражах повреждены шины, личные вещи, закопчены стены и потолок. Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Ранее произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге в Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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