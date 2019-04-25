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В Киеве произошел пожар в Минобразования

Сегодня, 13:21

В результате ЧП сгорела и повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua.

В Киеве произошел пожар в административном здании Министерства образования на проспекте Победы, 10 в Шевченковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице. 

"В 07:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о пожаре. После прибытия к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в кабинете на первом этаже двухэтажного административного здания. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Пожар спасателям удалось локализовать в 07:41 на площади 20 кв. м, а в 8:02 – ликвидировать.

На месте происшествия было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. В результате пожара сгорела и повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок кабинета.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Авиаконструктора И. Сикорского вспыхнул пожар в 9-этажке. Пожар случился в квартире на восьмом этаже. В результате пожара погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти. Во время ликвидации пожара спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жителей, еще пятерых – с седьмого этажа.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.


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Тег Киев, пожар, минобразования

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