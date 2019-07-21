В Киеве произошел пожар в школе, в которой проходят выборы

Инцидент произошел на территории учебного заведения по улице Иоанна Павла II

Фото: ГСЧС

В Киеве в воскресенье, 21 июля, на территории школы, где находится избирательный участок, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 16:35 на территории школы, где находится избирательный участок по адресу: улица Иоанна Павла II, 14/21 в Печерском районе, произошло возгорание мусора в металлическом контейнере", – говорится в сообщении.

Спасатели, закрепленные по данному участку, потушили возгорание подручными средствами пожаротушения.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

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