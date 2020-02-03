В Киеве произошел пожар в туалете электрички

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве 3 февраля днем произошел пожар в одной из электричек, которая находилась на территории вагонного депо на ул. Качалова в Святошинском районе, сообщает ГСЧС столицы.

Спасателей на место происшествия вызвали в 13:24. На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур. После обесточивания поезда спасатели сразу приступили к тушению пожара.

В 13:52 пожар локализован, а в 13:56 – ликвидирован. В результате пожара повреждены туалет, закопчены помещения тамбура и частично вагона, сиденья не повреждены.

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К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники, а также 23 спасателя. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 2 февраля территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров. Как выяснилось, в ангаре загорелись шпалы, а огонь охватил огромную площадь. Локализовать пламя пожарным удалось в 22:13, а потушили его в 22:27.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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