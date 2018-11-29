В Киеве произошел пожар в здании Минфина, сотрудников эвакуировали

Задымление началось утром в шахте лифта и распространилось по зданию

В здании Министерства финансов возле метро "Контрактовая площадь" на улице Межигорской произошел пожар. В связи с этим из здания эвакуировали 20 человек, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, задымление произошло в 07:37, сработала пожарная сигнализация. Пожарные выяснили, что горели кабели в шахте лифта.

Из здания вывели всех сотрудников, находившихся там в этот момент, всего 20 человек. Пожар был ликвидирован в 08:28. К тушению пожара привлекались шесть единиц пожарной техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 13 ноября в высотке на Оболони вспыхнул сильный пожар, проходила эвакуация жителей. Возгорание произошло в лифтовой шахте с пятого по 23 этаж. Огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. В квартире спасли двух людей, включая одного ребенка.

Кроме того, накануне на Троещине сгорели два гаража и автомобиль BMW. Пожар произошел ночью на территории гаражного кооператива.