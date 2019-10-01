В Киеве произошел смертельный пожар

Во время ликвидации пожара на улице Качуры было найдено тело мужчины

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в столице.

Сообщение о пожаре на ул. Качуры, 66, в Святошинском районе столицы поступило в штаб 1 октября в 01:11

"Как оказалось, возгорание произошло в кирпичном гараже размером 5х3 на территории частной усадьбы. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола. В 1:48 бойцы локализовали пожар, а в 1:54 ликвидировали", – говорится в сообщении.

На месте пожара работало две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

Ранее произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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