В Киеве произошел взрыв в кафе: подробности

Всего лишь через несколько дней после взрыва у станции столичного метро "Шулявская" новое ЧП произошло в кафе на улице Беломорской. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Так, информация о взрыве неизвестного предмета поступила в полицию в 15:40 в понедельник, 20 июля.
"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Информация об инцидента зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.
Напомним, что в результате взрыва у станции метро на Шулявке 17 июля пострадали четыре человека.
Также новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара. Детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.
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