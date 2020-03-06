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В Киеве взрыв в метро остановил движение поездов: первые подробности

6 марта, 10:57

Александр Марущак

По информации управления полиции Киевского метрополитена, неизвестные взорвали в вагоне петарду

Сегодня утром, 6 марта, в столичном метрополитене произошло ЧП. В вагоне поезда на станции метро "Вокзальная" прогремел взрыв и салон вагона наполнился дымом. Пассажиров попросили покинуть вагоны.

В столичной полиции сайту "Сегодня" сообщили, что в вагоне поезда неизвестные взорвали петарду.

"По информации управления полиции Киевского метрополитена, неизвестные взорвали в вагоне петарду, с последующем задымлением. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал", – рассказали нам в полиции Киева.

Там добавляют, что задержать хулиганов не удалось, продолжаются их поиски.

В Киевском метрополитене уверяют, что задержка поездов на красной линии подземки составила пару минут. Хотя пассажиры уверяют, что на станции началась паника и поезда не ходили около 10 минут.

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"Пассажиров попросили покинуть вагоны, а поезд, где произошел инцидент, отправили в депо. На месте работают правоохранители", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Напомним, на этой неделе в столице аноним "заминировал" станцию метро "Дворец спорта". Пока шла проверка, станция не работала на вход и выход, а также была закрыта на пересадку.

Также в прошлом году произошло задымление на станции "Крещатик".

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Киев метро взрыв

Источник: Сегодня

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