В Киеве произошла стрельба: мужчина пытался решить дорожный конфликт

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал

/ Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали водителя, который пытался решить дорожный конфликт стрельбой. Об этом сообщили на сайте Нацполиции столицы.

Как сообщили правоохранители, в полицию с заявлением обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая опросила заявителя.

"Предварительно полицейские выяснили, что на улице Академика Вернадского из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Мужчины начали ссориться, после чего водитель Оpel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в сообщении.

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Правонарушитель уже задержан, им оказался 46-летний местный житель.

По данному факту следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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