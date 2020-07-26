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В Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии: заразилась треть жильцов

26 июля, 13:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Для изоляции инфицированных выделили специальные места

В Киеве в Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ") зафиксировали вспышку коронавируса.

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Об этом сообщили в Киевской городской администрации со ссылкой на и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Чумака.

Стало известно, что в общежитии №12 на ул. Металлистов, 7/15 лабораторно подтверждені 52 случая заражения коронавирусом среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера (25 июля. – Ред.) в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня – 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", – рассказал он.

Чумак отметил, что всего в здании проживают 152 курсанта.

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"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул он.

Напомним, за последние сутки в Киеве обнаружили 95 новых заражений коронавирусом. Общее количество случаев заболевания COVID-19 в городе достигло 7620.

Кроме того, недавно в столице зафиксировали один из самых высоких суточных показателей заболеваемости за все время пандемии.

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