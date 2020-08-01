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В Киеве произошла жуткая авария: мужчину разорвало на части

1 августа, 00:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

После удара об транспортное средство мужчину откинуло на 30 метров

В Киеве произошло жуткое и смертельное ДТП на улице Богатырская – на выезде из столицы в сторону Вышгорода.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Мотоциклист сбил пешехода, гуляющего по проезжей части. От сильнейшего удара мужчину откинуло метров на 30. Смерть наступила мгновенно. Мужчину фактически разорвало на части – ему оторвало голову и ноги.

Также стало известно, что погиб мужчина 1986 года рождения.

По предварительной информации, – пишет "Информатор. Киев", – байкер двигался в группе мотоциклистов в сторону Вышгорода. В это время на проезжую часть выбежал пешеход, который перелез через отбойник и пытался перейти проезжую часть.

Пилот мотоцикла получил множественные травмы и в критическом состоянии госпитализирован. На месте работает патрульная полиция и "скорая". Едет следственно-оперативная группа. Все детали аварии выяснит следствие.

18 + Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется для просмотра лицам возрастом меньше 18 лет, беременным и слишком чувствительным людям.

Видео: dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что во Львовской области в жутком ДТП пострадали дети.

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Киев авария ДТП смерть байкер

Источники: Сегодня , Информатор

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