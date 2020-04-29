В Киеве произошло ДТП с участием семи машин

В столице днем ​​на бульваре Дружбы Народов в ДТП попали сразу семь автомобилей. Как выяснили патрульные, виной стало несоблюдение дистанции водителем Mercedes. По словам участников происшествия, автомобили медленно двигались в потоке, когда водители почувствовали мощный удар.

"Автомобиль Mercedes столкнулся с Renault, а тот, в свою очередь, с Seat. От удара Seat столкнулся с ЗАЗ, в результате ЗАЗ повредил Chevrolet, а тот – Skoda. Последним в этой цепи оказался автомобиль Lexus", – рассказали в патрульной полиции Киева

Патрульные составили на водителя Mercedes протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП и постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов).

Напомним, вечером 27 апреля, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило в припаркованные машины.

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Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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