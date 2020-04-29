Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве произошло ДТП с участием семи машин

29 апреля, 20:10

Мила Князьская-Ханова

Авария произошла на бульваре Дружбы Народов

В столице днем ​​на бульваре Дружбы Народов в ДТП попали сразу семь автомобилей. Как выяснили патрульные, виной стало несоблюдение дистанции водителем Mercedes. По словам участников происшествия, автомобили медленно двигались в потоке, когда водители почувствовали мощный удар.

"Автомобиль Mercedes столкнулся с Renault, а тот, в свою очередь, с Seat. От удара Seat столкнулся с ЗАЗ, в результате ЗАЗ повредил Chevrolet, а тот – Skoda. Последним в этой цепи оказался автомобиль Lexus", – рассказали в патрульной полиции Киева

Патрульные составили на водителя Mercedes протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП и постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов).

Напомним, вечером 27 апреля, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило в припаркованные машины.

Реклама

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП машины водители автомобили происшествия

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)
Пожары в Чернобыльской зоне на 25 день: что известно (фото и видео)Происшествия
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
"Пловец из Гидропарка" устроил новое представление: приехал в МВД на коне (видео)Происшествия
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку
В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взяткуПроисшествия
В Киеве водитель
В Киеве водитель "летел" по тротуару и насмерть сбил женщинуПроисшествия
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знать
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знатьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...