В Киеве произошло двойное ДТП, пострадала девушка из Патрульной полиции

В Киеве на проспекте Палладина произошло двойное ДТП, в котором пострадала сотрудница Патрульной полиции.

Так, во время патрулирования копы обнаружили ДТП, которое произошло между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое уехало с места. Экипаж командира роты остановился для установки деталей и оформления ДТП.

"Полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции", – говорится в сообщении Патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.

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Ранее в столице 14 марта утром патрульные полицейские протаранили автомобиль Hyundai и отбросили его на еще один Hyundai, стоящий впереди. ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте. После аварии из одной из машин вышла компания агрессивных людей, которые нападали на девушку-патрульную.

Отметим, за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, поступивших по номеру "102". Как сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, чаще всего полицию вызывали жители Соломенского района. Чаще всего киевляне сообщали о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилие, нарушении режима тишины, ДТП и уголовных правонарушениях.

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