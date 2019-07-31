В Киеве произошло масштабное ДТП: пострадали дети и женщина 2019-07-31T07:27:00+03:00 Происшествия Жуткая авария произошла в Оболонском районе столицы

В Оболонском районе Киева столкнулись Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и автобус. Пострадали маленькие дети и женщина, сообщает "Информатор".

Жуткое ДТП произошло 30 июля около 22:10 на улице Днепроводской. Как рассказали копы, изначально возле въезда в Вышгород столкнулись легковушки Hyundai Accent, Hyundai Elantra. Водители выставили знак аварийной остановки и ожидали полицию. Но через 10-15 минут в них на полной скорости влетел Volkswagen, который перед этим угодил в аварию с автобусом. От удара машины раскидало по проезжей части.

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В результате ДТП пострадали женщина и двое маленьких детей, которые находились в Accent. Мальчика и девочку госпитализировали в больницу – они получили незначительные травмы.

Предварительно, все водители были трезвыми. А тем временем все подробности аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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