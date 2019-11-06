В Киеве произошло масштабное ДТП с участием девяти авто

Фото из открытых источников

Масштабное ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошло вблизи станции метро Черниговская в среду вечером, 6 ноября.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей страничке в Facebook.

Движение транспорта затруднено. Детали о причинах аварии и пострадавших устанавливаются.

Реклама

Напомним, накануне в Киеве пассажирка такси вышла в неположенном месте и попала под колеса другого автомобиля. Камеры наблюдения сняли, как девушка вышла из машины, которая остановилась прямо посреди перекрестка, и направилась через дорогу – также в неположенном месте. В безопасности не убедилась. Сделала несколько шагов и оказалась на капоте проезжавшего мимо автомобиля.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

А под Киевом, в районе Тетерева, на Варшавской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль просто нанизало на отбойник.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама