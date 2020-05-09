В Киеве произошло серьезное ДТП на мосту

В Киве в ночь на 9 мая произошло еще одно серьёзное ДТП на Северном мосту в направлении правого берега.

Водитель Mercedes на большой скорости не справился с управлением, влетел в отбойник и зацепил Range Rover. На месте работают сотрудники патрульной полиции и медики. Перекрыто три полосы движения.

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Напомним, что на Южном мосту в Киеве произошло тройное ДТП – столкнулись иномарки Chevrolet, ВМW и Volkswagen.

Машины не поделили дорогу. Водители автомобилей рассказали, что в ДТП косвенно поучаствовала еще одна машина — Toyota. Именно ее водитель, когда заметил в авто неисправности, сбросил скорость и медленно двигался на "аварийках". Тогда ВМW и Chevrolet, которые ехали за ним, убавили скорость. А водитель Volkswagen не заметил этого, и на высокой скорости влетел в Chevrolet. "Американец", в свою очередь, задел ВМW и врезался в отбойник. Удар был настолько сильным, что задняя часть Chevrolet буквально смялась в гармошку. Водителя авто госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на столичном мосту Патона сгорел электрокар Audi A2. Во время движения в автомобиле Audi A2 произошло короткое замыкание электробатареи с последующим возгоранием. В результате пожара был поврежден салон автомобиля и электробатареи.

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