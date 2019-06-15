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В Киеве произошло смертельное ДТП: один автомобиль разорвало на части

15 июня, 10:30

В результате инцидента на бульваре образовалась пробка в обоих направлениях

В Киеве на бульваре Дружбы Народов, где ранее автомобиль Porsche Cayenne врезался в Chevrolet, произошло смертельное ДТП: столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили dtp.kiev.ua.

Сообщается, что два автомобиля – Skoda и Chevrolet Aveo столкнулись на мосту по бульвару Дружбы Народов утром 15 июня. В результате погибли четыре человека.

Один из автомобилей разорвало на части. Все четыре человека, которые находились в нем, умерли на месте аварии от травм, несовместимых с жизнью. Еще два человека госпитализировали.

На место происшествия прибыли медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части.

Причины инцидента устанавливает следствие.

Из-за ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась пробка в обоих направлениях.

Напомним, в Николаевской области, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – перевернулся санитарный микроавтобус с пассажирами. 66-летний водитель погиб на месте, четверо пострадавших с переломами и ушибами оказались в больнице.


Кроме этого, на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека. Как стало известно, на дороге столкнулись грузовик Volvo, кран-манипулятор DAF, цистерна МАN и легковушка Chevrolet.

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Тег ДТП, погибшие, столкновение

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Источник:

dtp.kiev.ua

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