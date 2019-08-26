В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиля

В Киеве произошло произошло жуткое ДТП – автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что ДТП случилось около 04:40 на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной.

По словам очевидца, на перекрестке с улицей Гарматной он увидел, что на противоположной стороне проспекта стоит BMW и дымится. Мужчина перебежал дорогу и начал вытаскивать пострадавших. На пассажирских сидениях находились двое парней, а за рулем – девушка.

Отмечается, что машина начала разгораться, но очевидец успел вытащить двух парней и достать девушку, она была мертва. Двоих пострадавших парней госпитализировали в больницу.

В источнике написали, что BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную. На пересечении улиц BMW по касательной зацепил Lacetti и выехал за пределы проезжей части. Водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка. На его машине остался небольшой след, а на месте столкновения лежал номерной знак.

После удара BMW загорелся. До момента приезда пожарных автомобиль выгорел дотла. В настоящее время устанавливаются все подробности аварии.

Напомним, что в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе . Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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