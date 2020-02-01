В Киеве произошло тройное ДТП: два человека в больнице (фото и видео)

Фото: kiev.informator.ua

На Лукьяновке в Киеве произошло масштабное ДТП – столкнулись автомобили Volkswagen Touareg, Geely Emgrand и Renault Laguna. В аварии пострадали два человека, сообщает "Информатор".

Все случилось сегодня, 1 февраля, около 03:15 на улице Юрия Ильенко, 36/1. По словам очевидцев, Volkswagen ехал со стороны Дорогожичей и влетел в Renault. После этого автомобиль угодил в Geely, который ехал в противоположном направлении.

Из-за ДТП на проезжей части царил хаос – все машины были разбросаны по дороге, а их поврежденные части можно было найти в радиусе 300 метров. В результате аварии пострадали двое мужчин – их госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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