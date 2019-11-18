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В Киеве произошло тройное ДТП: копы показали видео столкновения легковушек на мосту

18 ноября, 16:40

В результате аварии пострадали два человека

В Киеве на Броварском проспекте, в частности, на Русановском мосту, днем в понедельник, 18 ноября, произошло ДТП при участии трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"По предварительной информации, в результате ДТП травмировались водитель и пассажир автомобиля Skoda, который после столкновения с Renault отбросило на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с Nissan", - говорится в сообщении.

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Травмированных людей медики госпитализировали в больницу.

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Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября на Лесном массиве в Киеве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев ДТП броварской проспект

Источник: Сегодня

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