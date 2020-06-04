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В Киеве прокурора поймали на получении 100 тысяч долларов

4 июня, 19:34

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией

Столичные правоохранители задержали прокурора одной из местных прокуратур Киева при завладении крупной суммой путем обмана, говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, фигурант получил от представителя финучреждения 100 тысяч долларов США. За эту сумму прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка.

Следователи ГБР задержали прокурора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении банка. Фигуранту инкриминируют ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление и мошенничество). В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

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Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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В случае доказательства вины прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что 4 июня на юридическом факультете КНУ имени Шевченко проходят обыски. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды).

Новости "Сегодня" писали, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание.

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Киев следователи бюро расследований ГБР

Источник: Сегодня

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