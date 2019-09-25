В Киеве пропал 13-летний школьник

Восьмиклассник был одет в зеленую куртку, темно-синие джинсы, светло-голубую рубашку

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/

Правоохранители сообщают о розыске 13-летнего школьника Андрея Волчкова. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, ребенок учится в восьмом классе школы №87.

Мальчик (07.11.2005 г.р.) был одет в зеленую куртку, темно-синие джинсы, светло-голубую рубашку, серую кофту с коричневыми заплатами и черные спортивные туфли с красными полосками.

Рост ребенка около 152 см, волосы темно-каштановые.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/

При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка просьба сообщать по телефону 102.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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