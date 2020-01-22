Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

В Киеве пропал 14-летний подросток

22 января, 11:50

Ребенок ушел из дома 21 января

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Столичная полиция сообщает о розыске 14-летнего Стаса Полонского, который 21 января ушел из дома в Киеве и до сих не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост мальчика 145-155 см, у него короткие светло-русые волосы и среднее телосложение.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Реклама

Он был одет в темно-красную куртку, темные брюки и синего цвета кроссовки.

При получении любой информации о возможном месте нахождения мальчика полиция просит сообщать по телефону 102.

В тренде
Рекордные кражи в Киеве: сейф на рельсах и 800 тыс. долларов

Новости "Сегодня" сообщали о розыске 17-летнего Андрея Марченко, который 20 декабря 2019 года ушел из дома в Киеве и не вернулся.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев дети розыск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...