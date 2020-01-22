В Киеве пропал 14-летний подросток

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Столичная полиция сообщает о розыске 14-летнего Стаса Полонского, который 21 января ушел из дома в Киеве и до сих не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост мальчика 145-155 см, у него короткие светло-русые волосы и среднее телосложение.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

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Он был одет в темно-красную куртку, темные брюки и синего цвета кроссовки.

При получении любой информации о возможном месте нахождения мальчика полиция просит сообщать по телефону 102.

Новости "Сегодня" сообщали о розыске 17-летнего Андрея Марченко, который 20 декабря 2019 года ушел из дома в Киеве и не вернулся.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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