Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве пропал 17-летний парень в черной военной куртке

23 апреля, 10:42

Наталья Руда

Также парень одет в черные военные штаны и черные кроссовки

Столичные правоохранители сообщают о розыске 17-летнего Евгения Осечкова. На вид парню 15-16 лет.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост парня 160-165 см, у него худощавое телосложение, черные короткие волосы.

Подросток одет в черную военную куртку с капюшоном, черные военные штаны, черные кроссовки.

Реклама

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня просят звонить по номеру "102".

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

В тренде
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 19 дней: что известно (фото и видео)

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры. Также во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Реклама

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дети розыск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 19 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 19 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицуПроисшествия
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянии
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...