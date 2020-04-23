В Киеве пропал 17-летний парень в черной военной куртке

Также парень одет в черные военные штаны и черные кроссовки

Столичные правоохранители сообщают о розыске 17-летнего Евгения Осечкова. На вид парню 15-16 лет.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост парня 160-165 см, у него худощавое телосложение, черные короткие волосы.

Подросток одет в черную военную куртку с капюшоном, черные военные штаны, черные кроссовки.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня просят звонить по номеру "102".

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv В тренде Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 19 дней: что известно (фото и видео)

Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры. Также во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

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Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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