В Киеве пропал девятилетний мальчик

Саша одет в желтую майку и черные бриджи, также на нем белая кепка в черный горошек

В Киеве пропал девятилетний Саша Ветчинов. Мальчик ушел из дому 29 июня и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook.

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Мальчику на вид 9-10 лет, рост 140 см, русые короткие волосы, также он худощавого телосложения.

Саша одет в желтую майку и черные бриджи, также на нем белая кепка в черный горошек.

При получении любой информации о возможном местонахождении мальчика просят звонить по номеру "102".

Реклама Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv В тренде Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, где больше всего заражений

Ранее сообщалось, что с начала года по спецлинии "102" в Киевской области поступило 229 сообщений о пропаже 238 детей. Только трех несовершеннолетних полицейские разыскивали несколько дней, всех остальных – в течение суток вернули по месту жительства. В 2019 году эта цифра составляла 239 сообщений об исчезновении 248 детей.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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