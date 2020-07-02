В Киеве пропал мужчина с инвалидностью: полиция просит помощи в поисках

31-летний киевлянин несколько дней не выходит на связь

Столичные правоохранители разыскивают без вести пропавшего мужчину с инвалидностью. 31-летний Иван Грохольский с 28 июня не выходит на связь. Полиция просит помочь в установлении его места нахождения, сообщает ГУ НП столицы.

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Об исчезновении 31-летнего киевлянина в полицию сообщила его мать. Она рассказала о том, что 28 июня ее сын ушел из квартиры на улице Будищанская и до настоящего времени не вернулся.

Правоохранители выяснили, что мужчина – человек с инвалидностью, болен ДЦП, при ходьбе хромает с наклоном вперед.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, карие глаза.

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Был одет: длинные шорты темно-зеленого цвета, синяя футболка с серыми рукавами, резиновые кроксы темного цвета.

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Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой без вести пропавший) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят граждан: если вы видели пропавшего и может помочь в установлении его местонахождения – сообщите в правоохранительные органы по телефонам 102 или дежурную часть Деснянского управления полиции: 044-515-87-83, 067-650-69-22.

Ранее полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек 2003 и 2004 годов рождения, которые сбежали из Центра социально-психологической реабилитации в Деснянском районе.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

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Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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