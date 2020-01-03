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В Киеве пропал подросток

3 января, 11:30

Юноша ушел из дома на улице Выборгской и до сих пор не вернулся

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Столичные правоохранители сообщают о розыске Ильи Сандуляка 2003 года рождения, который ушел 2 января из дома на улице Выборгской, 22а и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост парня 170-175 см, у него худощавое телосложение, темные волосы, голубые глаза. Он одет в куртку синего цвета, коричневую футболку, черные спортивные брюки и черные ботинки.

Кроме того, правоохранители Киевской области сообщают о розыске 14-летней Юлии Танцюры, которая 1 января около полудня ушла из дома по улице Саенко в Белогородке и до сих пор не вернулась.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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Источник: Сегодня

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