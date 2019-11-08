В Киеве пропал подросток с чемоданом

Пятнадцатилетний мальчик ушел из дома 4 ноября и до сих пор не вернулся

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Правоохранители Киева сообщают о розыске 15-летнего Алексея Литвинюка, который 4 ноября ушел из дома в столице и до сих пор не вернулся.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, рост ребенка около 163 см, у него среднее телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

Он был одет в длинную куртку серого цвета, синие джинсы, темные кроссовки. При себе имел черный большой чемодан, два рюкзака (черный и серый).

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения подростка следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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