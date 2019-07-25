В Киеве пропала 13-летняя девочка
Ребенок накануне ушел из дома по улице Лаврухина и до сих пор не вернулся
Столичные правоохранители сообщают о розыске 13-летней девочки Валерии Суденко. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 24 июля она ушла из дома по улице Лаврухина в Киеве и до сих пор не вернулась.
По данным правоохранителей, на вид девочке 15-16 лет, у нее худощавое телосложение, темные волосы до плеч, зеленые глаза.
На ней была джинсовая юбка, розовые кроссовки и с собой – черная сумочка.
При наличии любой информации о возможном месте нахождения девочки граждан просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.
Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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