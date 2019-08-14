В Киеве пропала 14-летняя девочка

Рост девочки 165-170 см, у нее среднее телосложение, волосы русые с мелированием

/ Фото: Информатор

Правоохранители Киева сообщают о розыске 14-летней девочки Камилы Ткаченко. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, на вид ей 14-15 лет, рост 165-170 см, у нее среднее телосложение, волосы русые с мелированием.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/

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При наличии любой информации о возможном местонахождении девочки 2005 года рождения просят сообщать по телефону 102.

Новости "Сегодня" писали, что полиция Киева разыскивает мужчину за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки в Дарницком районе.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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