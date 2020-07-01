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В Киевской области пропала 15-летняя девочка

1 июля, 09:59

Наталья Руда Наталья Руда

Настя ушла из дому 30 июня

В Фастове пропала 15-летняя Настя Клюзко, которая ушла из дому 30 июня и до сих пор не вернулась. Об этом сообщается на странице правоохранителей "Розыск детей" в Facebook.

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Так, пресс-служба полиции уточняет, что Настя ушла около 12:00 с места жительства на улице Свято-Покровской и до сих пор не вернулась. На связь с родными не выходит.

На вид Насте 14-15 лет, рост 165 см, у нее среднее телосложения, волосы по плечи, темно-русые со светлыми концами, круглое лицо, карие глаза.

Она одета в футболку черного цвета, джинсовые шорты черного цвета, белые кроссовки. При себе имеет разноцветный, цветастый рюкзак.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti
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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Ранее сообщалось, что с начала года по спецлинии "102" в Киевской области поступило 229 сообщений о пропаже 238 детей. Только трех несовершеннолетних полицейские разыскивали несколько дней, всех остальных – в течение суток вернули по месту жительства. В 2019 году эта цифра составляла 239 сообщений об исчезновении 248 детей.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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