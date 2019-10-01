В Киеве пропала 16-летняя девочка и 12-летний школьник

Дети ушли из дома 27 сентября и до сих пор не вернулись

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Столичные правоохранители сообщают о розыске двух несовершеннолетних детей – 16-летней Виктории Рыбачук и 12-летнего Алексея Шумского. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, дети 27 сентября ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Девочке на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения. Она была одета в коричневую куртку, при себе у нее был рюкзак розового цвета.

Приметы мальчика: на вид 12-14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет в черные кроссовки, черную кепку, камуфляжную куртку.

Реклама

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении детей просят сообщать по телефону 102.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама