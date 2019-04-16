В Киеве пропала 17-летняя девушка с татуировкой – фото

Юная киевлянка ушла из дома шесть дней назад и не вернулась

Фото: Служба розыска детей.

В столице правоохранители ищут 17-летнюю Ольгу Зозулю. Девушка 10 апреля вышла из дома и до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

По данным Службы розыска детей, Ольге на вид 19-20 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные темные, глаза темно-зеленые, на левой руке татуировка.

Выходя из дома, девушка была одета в короткое темное пальто, темные брюки и темные ботинки.

Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении несовершеннолетней, — звоните по номеру ″102″.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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