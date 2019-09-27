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В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыном

27 сентября, 08:23

Днепровское управление полиции в столице сообщает о розыске Екатерины Островской и маленького Давида

/ Фото: Информатор

Правоохранители Киева сообщают о розыске 23-летней Екатерины Островской и ее маленького сына Давида Островского.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, рост молодой матери – около 160 см, у нее худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Рост ребенка 2019 года рождения – 70 см, у него среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении ребенка просят звонить по номеру "102".

Ранее полиция сообщала о розыске восьмиклассника Андрея Волчкова.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Киев розыск исчезновение

Источник: Сегодня

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