В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыном

Днепровское управление полиции в столице сообщает о розыске Екатерины Островской и маленького Давида

/ Фото: Информатор

Правоохранители Киева сообщают о розыске 23-летней Екатерины Островской и ее маленького сына Давида Островского.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, рост молодой матери – около 160 см, у нее худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti Реклама

Рост ребенка 2019 года рождения – 70 см, у него среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении ребенка просят звонить по номеру "102".

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