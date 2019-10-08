В Киеве пропала 50-летняя женщина в красном пальто

Женщина 5 октября вышла на остановку и домой не вернулась. Ее телефон нашли на следующий день

Фото: Евгений Косенко/Facebook

В Днепровском районе Киева пропала 50-летняя Ирина Косенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сын женщины Евгений Косенко.

"Пропала моя мама, Косенко Ирина Михайловна, 50 лет. Проживала в г. Киеве по адресу: пр.Соборности, 17 (ЖК "Комфорт Таун"). В субботу, 05.10, около 19:00 вышла на остановку Тампере, в своем районе (Днепровский район Киева) и не вернулась домой", - говорится в сообщении.

Она была одета в джинсы, красное кашемировое пальто и черные сапоги. Также с собой у нее был клатч красного цвета с документами, банковскими картами и телефоном.

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Фото: Евгений Косенко/Facebook

"Телефон в воскресенье вернул мужчина, который нашел во дворе по улице Тампере. Пожалуйста, возможно кто-то видел, буду благодарен за любую информацию! Обращаться по телефону 0990347503 – Женя или 0995619062 – Виталий", – уточнил парень.

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