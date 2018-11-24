В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка

Правоохранители просят сообщить в полицию при появлении любой информации о ее местонахождении

В Киеве Шевченковское управление полиции разыскивает 16-летнюю Синицкую Камилу Руслановну. Девочка ушла из дому и не выходит на связь. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Приметы девочки: худощавое телосложение, темные волосы. Была одета в красную куртку-пуховик, серые брюки, черные ботинки, коричневую шапку, черный шарф.

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При наличии информации о местонахождении девочки правоохранители просят звонить по номеру "102".

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Винницкой области нашли 12-летнюю девочку, которая утром 19 ноября ушла в школу и не вернулась.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Чтобы предотвратить такие случаи, родителям советуют общаться с детьми и интересоваться их жизнью.

Кроме того, родителям рекомендуют приучать детей к тому, что они всегда могут обратиться за помощью по телефону "102", и не следует пугать полицией маленьких детей.