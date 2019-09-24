Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

В Киеве пропала пожилая женщина с маленьким правнуком

24 сентября, 09:15

Женщина с полуторагодовалым малышом исчезли в районе улицы Михаила Донца, 11 в столице

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

Правоохранители сообщают о розыске в Киеве 69-летней Ирины Бусиль с правнуком, полуторагодовалым Никитой Шатыркиным. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, женщина с малышом исчезли в районе улицы Михаила Донца, 11.

По данным правоохранителей, на вид женщине 70 лет (1950 года рождения), рост 160 см, у нее среднее телосложение, волосы седые. Она была в косынке, также возможно, светло-бежевой кофте.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Реклама

Ребенок (30.01.2018 – дата рождения) вероятно был одет в серую куртку, белые кроссовки, светлые брюки, у него светлые волосы. Мальчик был в темно-синей коляске в звездочках.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

При наличии любой информации о возможном местонахождении бабушки или ребенка просят сообщать по телефону 102.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев дети розыск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве оборвался лифт с двумя женщинами
В Киеве оборвался лифт с двумя женщинамиПроисшествия
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробности
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробностиПроисшествия
Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожара
Опубликованы фото дома Гонтаревой после пожараУкраина
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фотоПроисшествия
Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в Киеве
Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в КиевеПроисшествия
На метро
На метро "Святошин" в Киеве – коллапс: пассажиров призвали идти на другие станции (фото)Происшествия

Новости партнеров

Loading...