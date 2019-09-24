В Киеве пропала пожилая женщина с маленьким правнуком

Женщина с полуторагодовалым малышом исчезли в районе улицы Михаила Донца, 11 в столице

Иллюстрация / Фото: Pexels

Правоохранители сообщают о розыске в Киеве 69-летней Ирины Бусиль с правнуком, полуторагодовалым Никитой Шатыркиным. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, женщина с малышом исчезли в районе улицы Михаила Донца, 11.

По данным правоохранителей, на вид женщине 70 лет (1950 года рождения), рост 160 см, у нее среднее телосложение, волосы седые. Она была в косынке, также возможно, светло-бежевой кофте.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

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Ребенок (30.01.2018 – дата рождения) вероятно был одет в серую куртку, белые кроссовки, светлые брюки, у него светлые волосы. Мальчик был в темно-синей коляске в звездочках.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

При наличии любой информации о возможном местонахождении бабушки или ребенка просят сообщать по телефону 102.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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