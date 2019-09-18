В Киеве пропали два мальчика

Кирилл Сахацкий ушел из дом 17 сентября, а Максим Гриб не вернулся с места учебы

/ Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция Киева сообщает о розыске двух несовершеннолетних мальчиков – Кирилла Сахацкого и Максима Гриба.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, 13-летний Кирилл Сахацкий 17 сентября ушел из места проживания и до сих пор не вернулся. Рост ребенка – около 150 см, у него среднее телосложение, волосы светлые короткие, глаза голубые, на руках имеются ссадины.

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

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Он был одет в темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-зеленую легкую куртку.

Второй мальчик – 12-летний Максим Гриб – ушел 16 сентября с места учебы и не вернулся домой. Рост ребенка – 140-145 см, у него среднее телосложение, волосы светлые короткие, нос прямой.

Был одет в темно-синие джинсы, темно-синие туфли, серую кофту-кенгурушку с капюшоном, футболку в сине-красную горизонтальную полоску. При себе имел рюкзак светло-синего цвета с красной надписью "London".

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении детей следует звонить по номеру "102".

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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