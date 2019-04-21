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В Киеве пропали две школьницы: полиция просит о помощи

Сегодня, 10:17

Девочки пропали на улице Бурмистенко в Голосеевском районе Киева

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

Правоохранители сообщают о розыске несовершеннолетних девочек, жительниц Киева. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, Анастасия Самойленко (2006 года рождения) и Наталья Кучер (2005 года рождения) пропали на улице Бурмистенко в Голосеевском районе столицы.

По данным правоохранителей, Анастасия Самойленко среднего телосложения, рост 150 см, с волосами красного цвета до плеч.

"Была одета: куртка зеленого цвета, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета. С собой имела сумку через плечо черного цвета", - говорится в сообщении.

Фото: Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЗАО Киевстар
Фото: Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЗАО Киевстар

Наталья Кучер Приметы среднего телосложения, волосы светлые, короткие, рост 160 см.

"Была одета: спортивный костюм бежевого цвета", – уточнили правоохранители.

Фото: Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЗАО Киевстар
Фото: Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЗАО Киевстар

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетних просят звонить по номеру "102".

Напомним, что в Киеве 15-летний Богдан Ермилов ушел из дома 21 марта 2019 года и до сих пор не вернулся.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили маленького мальчика лет четырех-пяти, который бродил по улице без взрослых.

Также сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке живого младенца и вызвал полицию.


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Тег Киев, полиция, розыск, пропал

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