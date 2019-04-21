В Киеве пропали две школьницы: полиция просит о помощи
Девочки пропали на улице Бурмистенко в Голосеевском районе Киева
Правоохранители сообщают о розыске несовершеннолетних девочек, жительниц Киева. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, Анастасия Самойленко (2006 года рождения) и Наталья Кучер (2005 года рождения) пропали на улице Бурмистенко в Голосеевском районе столицы.
По данным правоохранителей, Анастасия Самойленко среднего телосложения, рост 150 см, с волосами красного цвета до плеч.
"Была одета: куртка зеленого цвета, брюки темного цвета, кроссовки черного цвета. С собой имела сумку через плечо черного цвета", - говорится в сообщении.
Наталья Кучер Приметы среднего телосложения, волосы светлые, короткие, рост 160 см.
"Была одета: спортивный костюм бежевого цвета", – уточнили правоохранители.
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетних просят звонить по номеру "102".
Напомним, что в Киеве 15-летний Богдан Ермилов ушел из дома 21 марта 2019 года и до сих пор не вернулся.
Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили маленького мальчика лет четырех-пяти, который бродил по улице без взрослых.
Также сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке живого младенца и вызвал полицию.
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