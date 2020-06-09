В Киеве проректор университета попался на огромной взятке

В Киеве полицейские задержали проректора университета на взятке в 220 тысяч гривен. Указанную сумму чиновник требовал за вступление иностранцев в частное высшее учебное заведение, рассказали в департаменте стратегических расследований ГУ НП столицы.

Правоохранители установили, что за вступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, дающих им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тысячи гривен неправомерной выгоды.

Сегодня, 9 июня, проректора задержали. Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 4 июня на юридическом факультете Национального университета имени Шевченко, который находится в главном корпусе на улице Владимирской в столице, проходили обыски. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды).

Также контрразведка Службі безопасности Украины (СБУ) разоблачила чиновника Минобразования и науки на получении откатов за финансирование научно-исследовательских работ в оборонной сфере.

Новости "Сегодня" писали, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание.

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