В Киеве прорвало трубу и провалился асфальт: грязную воду черпали ведрами из машин (фото и видео)

В Киеве в Соломенском районе прорвало трубу возле жилого дома. В результате вода полилась к соседней многоэтажке, затопила подвалы, и двор. Припаркованные там автомобили оказались в воде и грязи. Об этом сообщает Информатор.

Прорыв случился в Турецком городке около полуночи, а потоп последовал уже в 06:00.

"Жильцы рассказали, что ночью услышали грохот, а выглянув в окно, увидели бьющийся из асфальта фонтан. Сначала вода стекала в ливневки, но под утро они забились и в соседнем от места прорыва доме образовалась "река" с грязью и песком. Воду перекрыли только к 08:00. А владельцам припаркованных авто пришлось вычерпывать ее из своих "ласточек" ведрами, надев резиновые сапоги или просто обвязав ноги пакетами", – написали в сообщении.

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На место прибыли правоохранители, которые задокументировали жалобы пострадавших местных жителей. Также приехали коммунальщики. Но из-за автомобиля, припаркованного под подъездом, сотрудники "Киевводоканала" не могли подъехать к месту провала.

Сообщается, что владелец автомобиля боялся двигать машину из-за угрозы еще одного провала на уже треснувшем асфальте. В конечном итоге мужчина все же согласился и трактор перетянул Mazda на безопасное расстояние, позволив коммунальщикам приступить к ремонту.

Напомним, недавно в столице на мосту Патона прорвало трубу с теплоносителем. Местные жители заметили, как с моста в реку падают бурные потоки парующей воды.

Также мы рассказывали о ЧП в Киеве в Ocean Plaza. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр .

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