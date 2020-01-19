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В Киеве прошла акция против ультраправого насилия: участников забросали петардами (видео)

19 января, 17:42

Правоохранители задержали 11 человек

В Киеве на Михайловской площади прошла акция против ультраправого насилия, посвященная годовщине убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой (Москва, 2009 г.). Как сообщили в столичной полиции, в результате задержаны 11 человек.

Участники хотели обратить внимание на проблему нападений и покушений на журналистов и активистов со стороны ультраправых сил.

В свою очередь противники акции бросали в протестующих яйца, петарды и камни. Однако правоохранители задержали националистов.

"Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в то же время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан", – сообщили в полиции.

После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала. Журналист связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

Напомним, в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований. Акции протеста закончился арестами. Люди вышли на мирное шествие, посвященное памяти убитых 10 лет назад правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

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