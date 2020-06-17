В Киеве протестующие устроили драку в метро (фото и видео)

На «Театральной» в ход пошли удочки и слезоточивый газ

В Киеве на станции метро "Театральная" произошла жесткая стычка между сторонниками Партии Шария и представителями полка "Азов". Видео потасовки появилось на Telegram-канале PavlovskyNEWS.

"Шариевцы", превосходя противника количественно, начали загонять националистов в угол станции метро и избивать флагштоками-удочками. Также в ход пошел слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

Видео: PavlovskyNews

Судя по видео, более десяти сторонников Шария избили удочками двух националистов. В ответ те применили газовые баллончики. Заметив приближение правоохранителей, люди с флагштоками сбежали, оставив оппонентов лежать в углу перрона.

Реклама

По данным полиции, двух правонарушителей, участвовавших в потасовке, доставили в управление полиции в метрополитене. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Видео: PavlovskyNews

"Инцидент произошел в 13:40 на платформе станции метро "Театральная". Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в схватку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", – сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве днем 17 июня на Банковой митинговали сторонники Анатолия Шария, а представители праворадикальных организаций собрались протестовать против Шария. После того как ситуация начала накаляться, сторонников Шария забросали яйцами: полиция стала оттеснять противников акции и началась сутолока. В результате столкновений противников акции Шария и полиции начались задержания.

Видео: grishyn/Telegram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама