Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве протестующие устроили драку в метро (фото и видео)

17 июня, 17:05

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

На «Театральной» в ход пошли удочки и слезоточивый газ

В Киеве на станции метро "Театральная" произошла жесткая стычка между сторонниками Партии Шария и представителями полка "Азов". Видео потасовки появилось на Telegram-канале PavlovskyNEWS.

"Шариевцы", превосходя противника количественно, начали загонять националистов в угол станции метро и избивать флагштоками-удочками. Также в ход пошел слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

Видео: PavlovskyNews

Судя по видео, более десяти сторонников Шария избили удочками двух националистов. В ответ те применили газовые баллончики. Заметив приближение правоохранителей, люди с флагштоками сбежали, оставив оппонентов лежать в углу перрона.

Реклама

По данным полиции, двух правонарушителей, участвовавших в потасовке, доставили в управление полиции в метрополитене. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Видео: PavlovskyNews

"Инцидент произошел в 13:40 на платформе станции метро "Театральная". Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в схватку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", – сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве днем 17 июня на Банковой митинговали сторонники Анатолия Шария, а представители праворадикальных организаций собрались протестовать против Шария. После того как ситуация начала накаляться, сторонников Шария забросали яйцами: полиция стала оттеснять противников акции и началась сутолока. В результате столкновений противников акции Шария и полиции начались задержания.

Видео: grishyn/Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро драка правоохранители Театральная стычка инцидент слезоточивый газ станции метро

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)
В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)Происшествия
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
В Киеве группа парней жестоко избивает детей
В Киеве группа парней жестоко избивает детейПроисшествия
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять