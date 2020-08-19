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В Киеве проверяют подозрительную сумку возле жилого дома: подробности

19 августа, 12:31

Наталья Руда Наталья Руда

Специалисты уже проверяют сумку, найденную на проспекте Глушкова

В Киеве у жилого дома на проспекте Глушкова местные жители обнаружили подозрительную сумку и вызвали полицию. На данный момент территорию у дома оцепили.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Сегодня около 12 часов дня патрульные получили вызов по поводу подозрительного предмета на проспекте Глушкова. Местный житель заметил возле дома черную сумку. Патрульные, прибывшие на вызов, выяснили у заявителя, что она находится там со вчерашнего дня. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Место происшествия оградили с целью недопущения посторонних лиц в целях безопасности граждан", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

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Сейчас специалисты прибыли на место и проводят проверку.

Напомним, что на прошлой неделе в центре Киева на бульварной части Крещатика обнаружили подозрительную сумку.

Новости "Сегодня" писали, что 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

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Киев сумка минирование

Источник: Сегодня

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