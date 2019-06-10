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В Киеве проверяют сообщение о минировании аэропорта и зданий в центре города

10 июня, 16:49

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта в Жулянах

Фото: Анатолий Бойко

В Киеве в понедельник, 10 июня, спасатели продолжают получать сообщения о минировании зданий. Как сообщила в эфире одного из телеканалов пресс-секретарь столичного главка Нацполиции Оксана Блищик.

По ее словам, новое сообщение о минировании шести зданий в столице, среди которых аэропорт "Киев" ("Жуляны"), поступило спасателям на электронную почту.

Она уточнила, что ранее в понедельник взрывотехники уже проверили пять станций метро, здание Верховной Рады, Минобороны. При этом еще будут проверены три университета и два магазина.

Отметим, что в первой половине дня стало известно о "минировании" таких станций подземки, как "Теремки", "Олимпийская", "Печерская", "Золотые ворота", "Театральная".

Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег Киев, Жуляны, минирование

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Сегодня

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