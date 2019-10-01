В Киеве псевдокоммунальщики обокрали 77-летнего пенсионера: фото

Задержанные уже ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и мошенничество

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве оперативники задержали преступную группу псевдокоммунальщиков за кражу сбережений и ювелирных изделий из квартиры пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"В ходе отработки Дарницкого района оперативные работники получили информацию о том, что на территории находится группа жителей Днепра с преступными намерениями. Правоохранители установили местонахождение указанных лиц и решили проследить за их действиями. За несколько минут информация подтвердилась, а сыщики на выходе из дома на улице Новодарницкой задержали злоумышленников с поличным", – говорится в сообщении.

Так, группа из пяти человек – двух мужчин и трех женщин – передвигалась на "ВАЗ-2107" и объезжала дворы домов в поисках жертвы. Их интересовали одинокие пенсионеры, в жилье которых было бы легко попасть. Эта схема "сработала" с 77-летним дедушкой, которому они представились работниками "Водоканала". Поэтому пока одни отвлекали пенсионера снятием показаний счетчика, другие нашли и похитили его ювелирные изделия и более 30 тысячи сбережений. Их задержали на выходе из подъезда.

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Четырех фигурантов – мужчину, 1992 года рождения, и трех женщин, 1979, 1989 и 1999 годов рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Еще одного соучастника – 1984 года рождения, который выполнял роль водителя, опросили и отпустили. Сейчас готовятся материалы для избрания меры пресечения правонарушителям.

Начато уголовное производство по части третьей статьи 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилище, причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Задержанные имеют судимости за кражи и мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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