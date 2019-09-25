В Киеве псевдоминер ТРЦ получил условный срок

Мужчина в январе этого года сообщил в полицию о том, что он заминировал развлекательное заведение

/ Фото: Flickr

Псевдоминера одного из столичных ТРЦ в Шевченковском районе столицы приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Происшествие случилось в январе этого года. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал развлекательное заведение. После тщательной проверки объекта специалисты никаких опасных устройств или веществ не обнаружили", – говорится в сообщении.

Сотрудники угрозыска начали поиски злоумышленника и после проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали его.

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"Во время заседания обвиняемый свою вину признал. Учитывая собранные следователями доказательства, Шевченковский районный суд столицы назначил правонарушителю наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года", – уточнили в полиции.

Кроме того, во время испытательного периода псевдоминер обязан являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства.

Ранее в Киеве задержали очередного псевдоминера, который, находясь на испытательном сроке за ложное сообщение о минировании, снова совершил аналогичное преступление.

Кроме того, не успели киевляне успокоиться после ЧП с угрозой взрыва на мосту Метро, как по столице прокатилась очередная волна заминирований. "Сегодня" разобрались, что толкает людей на безрассудные поступки. Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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