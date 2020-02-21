В Киеве псевдотаксист по ночам грабил людей и оставлял их посреди дороги (видео)

В Киеве задержали псевдотаксиста, который на улицах города подыскивал выпивших людей по ночам, предлагал подвезти домой, а потом в салоне автомобиля забирал их вещи и оставлял посреди дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Обычно мужчина даже не довозил пассажиров к месту назначения и высаживал их из авто без денег, мобильных телефонов и личных вещей. Злоумышленник – 36-летний иностранец, его задержали, когда он отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил на улице Братской. При обысках авто и квартиры фигуранта копы нашли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения.

Кроме этого, правоохранители не исключают, что у мужчины был сообщник, поскольку похищенные телефоны разблокировались и через мобильный банкинг менялись пин-коды. Это позволяло снимать средства с банковских карточек и оформлять кредиты в режиме онлайн.

Граждан, которые стали жертвой псевдотаксиста, призвали обратиться в Подольское управление полиции или по номеру 102.

Проводится досудебное расследование по ст. 186 (Грабеж) и ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Также полиция опубликовала видео:

Напомним, киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела.

Кроме того, в столице серийный грабитель нападал на одиноких женщин:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram