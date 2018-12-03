В Киеве психически больной убил топором двух женщин

Сегодня, 03:22

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по статье умышленное убийство


фото: Национальная полиция

фото: Национальная полиция

фото: Национальная полиция

фото: Национальная полиция

В Киеве на улице Васильковская психически больной молодой человек нанес топором многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Правоохранители прибыли на вызов о падении мужчины из окна многоэтажки. В квартире на шестом этаже, где было открыто окно, полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями", – говорится в сообщении.

Опросив жителей дома, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний мужчина, который проживал вместе с матерью в одной из квартир и имел проблемы с психическим здоровьем.

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"Осмотрев помещения, на кухне полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями. Выяснилось, что одна из женщин – 53-летняя мать погибшего. Личность другой женщины устанавливается. Проведя обыск квартиры, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе два ножа и топор со следами крови", – доложили в ведомстве.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по статье умышленное убийство. Кроме того, расследуется уголовное производство по факту самоубийства. Правоохранители устанавливают мотивы убийства женщин.

Ранее в Днепровском районе столицы бездомный всадил отвертку женщине в грудь. Пострадавшую госпитализировали в больницу

Также  мы писали, что раскрываемость пре ступлений в  2017 г.  улучшилась, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.
Киев, убийство, самоубийство, мужчина, топор, психически больной
Источник:

"Сегодня"

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