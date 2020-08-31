В Киеве пьяная горе-мать бросила младенца на улице

В Киеве на Позняках пьяная женщина оставила своего трехмесячного ребенка на улице. Неравнодушные граждане сообщили об этом в полицию, после чего правоохранители разыскали горе-мать.
"В субботу с рынка, что на улице Анны Ахматовой поступил вызов: у мясного павильона в коляске плачет младенец, а мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убежала. Бригада выехала на место. Брошенной девочке три месяца, она практически здорова. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".
В полиции Дарницкого района рассказали журналистам сайта "Сегодня" подробности случившегося.
"Скорую помощь на улицу Анны Ахматовой вызвали неравнодушные прохожие. Они сообщили, что по улице ходит пьяная женщина с коляской. Сначала люди начали поучать женщину, мол, зачем с маленьким ребенком ходить пьяной по улицам и подвергать его жизнь опасности. Мать начала ругаться с людьми, завязалась словесная перепалка. В какой-то момент женщина разозлилась, развернулась и вообще ушла в неизвестном направлении, оставив ребенка рядом с прохожими, которые сделали женщине замечание", – рассказали правоохранители.
После того, как женщина ушла, на место приехала скорая. Медики осмотрели девочку и отвезли в больницу. С ней сейчас все хорошо. На место вызвали сотрудников ювенальной полиции.
"Спустя время полицейские разыскали мать-кукушку. Оказывается, она жительница Ужгорода, ей 34 года. Она злоупотребляет спиртным. Сейчас готовятся документы на прохождение реабилитации. Если женщина возьмется за ум – ей отдадут малышку. Если же она не захочет исправлять свое поведение, служба по делам детей будет готовить документы в суд на лишение родительских прав", – добавили в полиции Дарницкого района.
Напомним, совсем недавно в столице женщина бросила под магазином двух маленьких внучек.
Также мы рассказывали, как на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.
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